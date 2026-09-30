Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptete Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, am Mittwoch, dass es auf dem Flydubai-Flug von Dubai nach Tel Aviv einen schweren Sicherheitsvorfall gegeben habe; ein Flug, dessen Passagiere ihm zufolge fast alle Israelis waren.

Netanjahu sagte, dass, als das Flugzeug sich Tel Aviv näherte, einer der Piloten einen anderen Piloten angegriffen und ihn mit einem Messer verletzt habe. Laut Netanjahu habe der angreifende Pilot offenbar versucht, die Systeme des Flugzeugs zu stören und es abzustürzen.

Er fügte hinzu, dass ein israelischer Passagier zusammen mit einem Besatzungsmitglied in das Cockpit eingedrungen sei und den Angreifer überwältigt habe. Das Flugzeug landete nach einer Routenänderung sicher in Saudi-Arabien, und die saudi-arabischen Behörden untersuchen und verhören derzeit den Angreifer.

Netanjahu erklärte außerdem, dass die Behörden des zionistischen Regimes mit Saudi-Arabien in Kontakt stehen, um die Passagiere dieses Fluges zurückzubringen.