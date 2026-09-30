Haider al-Abudi: Die Mission der internationalen Koalition im Irak ist beendet

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Haider al-Abudi, Sprecher der irakischen Regierung, gegenüber Al Jazeera, dass die Mission der internationalen Koalition beendet sei und die Wege der gemeinsamen Koordinierung offen bleiben würden.

Al-Abudi sagte, dass die irakischen Institutionen bereit seien, die Sicherheitsverantwortung zu übernehmen.

Der Sprecher der irakischen Regierung betonte, dass der Irak nach innerer Stabilität strebe und heute der Tag der Souveränität des Landes sei.

Al-Abudi erklärte, dass mit bewaffneten Gruppen eine Vereinbarung über die Frage ihrer Integration erzielt worden sei und die Angelegenheiten in dieser Richtung voranschreiten.

Er betonte, dass der Irak sich von den aktuellen Konflikten und Spannungen in der Region fernhalte.

Der Sprecher der irakischen Regierung sagte, dass sein Land sich auf die Entwicklung von Möglichkeiten und die Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeiten zubewege.

Er fügte hinzu, dass die irakische Regierung in Zusammenarbeit mit Nachbarländern bestrebt sei, die Grenzen des Irak zu kontrollieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Al-Abudi betonte, dass der Irak das Prinzip der guten Nachbarschaft verfolge und es ablehne, sein Hoheitsgebiet als Ausgangspunkt für jede Aggression zu nutzen.