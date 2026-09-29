Irak: Der Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Land erfolgt zum festgelegten Termin

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, betonte der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, dass der Prozess des Abzugs der amerikanischen Truppen und der Militärs der internationalen Koalition aus diesem Land am 30. September dieses Jahres abgeschlossen sein und enden wird.

Das US-Kriegsministerium, bekannt als Pentagon, hatte im vergangenen Juli angekündigt, dass die Militärmission der internationalen Koalition im Irak bis Ende September enden werde. Dieser Schritt erfolgt auf der Grundlage des zwischen Bagdad und Washington vereinbarten Zeitplans.

Pete Hegseth, der US-Kriegsminister, traf sich im Hauptquartier des Pentagons mit Ali al-Zaidi, dem Premierminister des Irak, und beriet über das Ende der Mission der internationalen Koalition.

Zuvor hatte auch Haidar al-Abudi, der Sprecher der irakischen Regierung, bekannt gegeben, dass Vorschläge zur Verlängerung der Präsenz ausländischer Militärs in diesem Land vorgelegt worden waren, die irakische Regierung jedoch diese Vorschläge abgelehnt hat.