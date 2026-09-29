Israel Hayom: Die Attentate Israels haben die Befehlskette der Hamas nicht zerstört

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb die zionistische Zeitung Israel Hayom in einem Bericht, während sie Besorgnis über die hohe Geschwindigkeit des Wiederaufbaus der Strukturen der Hamas zum Ausdruck brachte, dass die militärischen Operationen und Attentate, die das zionistische Regime gegen die Führer dieser Bewegung durchgeführt hat, nicht in der Lage waren, ihre Befehlskette so zu zerstören, dass der Wiederaufbau ihrer Fähigkeiten verhindert würde.

Dem Bericht zufolge hat die Hamas durch die Ernennung von Stellvertretern und Nachfolgern für ihre Kommandeure die Möglichkeit geschaffen, die Aktivitäten ihrer militärischen und organisatorischen Strukturen fortzusetzen, und gleichzeitig haben der Waffenstillstand und internationaler Druck die Fähigkeit des zionistischen Regimes eingeschränkt, eine weitere umfassende Militäroperation im Gazastreifen zu beginnen.

Israel Hayom fügt hinzu, dass trotz der Tötung eines großen Teils der alten Führer und Kommandeure der Hamas, darunter Mohammed Deif, Mohammed Sinwar, Marwan Issa und mehrere andere, eine neue Generation von Kommandeuren in dieser Bewegung entstanden ist, die im Laufe der Kriegsjahre Erfahrung gesammelt haben.

Wie diese Zeitung schreibt, sind auch eine Reihe von Kommandeuren der Brigaden und Bataillone der Hamas im Norden des Gazastreifens weiterhin präsent, und diese Bewegung konnte einen Teil ihrer Fähigkeit zur Steuerung von Operationen und zur Aufrechterhaltung der Aktivität ihrer verschiedenen Strukturen bewahren.

Diese Analyse betonte außerdem, dass der Erfolg der Hamas bei der Wiederherstellung eines Teils ihrer militärischen und administrativen Stärke trotz der umfangreichen Schäden, die sie erlitten hat, erneut die Notwendigkeit der Bildung eines Untersuchungsausschusses im zionistischen Regime über die Misserfolge des 7. Oktober sowie die Ergebnisse früherer Kriegsrunden aufgeworfen hat.

Laut diesem Bericht hat die vergangene Erfahrung gezeigt, dass die Tötung von Kommandeurern und die Zerstörung eines Teils der Fähigkeiten palästinensischer Gruppen nicht unbedingt die Ernennung von Nachfolgern und den Wiederaufbau ihrer Strukturen verhindert hat, und in vielen Fällen war die Wirkung dieser Angriffe begrenzt und vorübergehend.