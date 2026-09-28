Wir verurteilen die ethnische Säuberung durch terroristische Siedler im Westjordanland

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Dschasira erklärte Edward Miliband, der britische Außenminister, heute Montag in einer rein verbalen Reaktion auf die Gräueltaten der zionistischen Siedler auf palästinensischen Gebieten: Wir verurteilen die ethnische Säuberung, die von terroristischen Siedlern im Westjordanland durchgeführt wird.
Der britische Außenminister fügte dann hinzu: Wir werden den Import von Waren aus illegalen israelischen Siedlungen verbieten. Der einzige Weg zum Frieden ist die Zwei-Staaten-Lösung, und Bemühungen, sie zu untergraben, werden nicht erfolgreich sein. Das Leid und die Schmerzen der Menschen in Gaza und im Westjordanland sind ein Fleck auf dem Gewissen der Welt.
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