Al-Nujaba: Kein Flughafen im Irak darf für Iran geschlossen werden

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Informationswebsite von Al-Nujaba im Irak sagte «Nazim al-Saidi», Vorsitzender des Exekutivrates der irakischen Nujaba-Bewegung, bei der Zeremonie zum Jahrestag des Martyriums des Generalsekretärs der Hisbollah im Libanon: In der Region läuft ein komplexer ideologischer und geopolitischer Konflikt, dessen Ziel des Feindes der Zusammenbruch der Achse des Widerstands und die Aufzwingung einer neuen Weltordnung mit Gewalt ist.

Er fügte hinzu: Der Widerstand der muslimischen Mudschahedin in der Achse des Widerstands unter der Führung Irans ist der wichtigste Faktor für das Scheitern der hegemonistischen Projekte. Nach dem Zeugnis der Geschichte wurde jeder, der seine Waffe niederlegte, verraten. Amerika und das zionistische Regime geben keine Garantien und verstehen nur die Sprache der Gewalt.

Er sagte: Amerika beansprucht unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit das Recht, Stützpunkte auf der ganzen Welt zu stationieren; aber von den Schiiten des Irak wird verlangt, angesichts des aggressiven und tyrannischen Feindes auf ihre Waffen und Sicherheit zu verzichten!

Er fügte hinzu: Verurteilungserklärungen und Abscheuausdrücke reichen nicht aus, und sich auf Medienopposition zu beschränken, ist eine offensichtliche Umgehung moralischer und politischer Verantwortung.

Er betonte: Wir fordern die Einberufung einer außerordentlichen und dringenden Parlamentssitzung, um die Beteiligung des Irak an den ungerechten Sanktionen gegen Iran zu verhindern. Das Land muss von der amerikanischen Präsenz gesäubert und irakische Vermögenswerte befreit werden. Wenn das Parlament zögert, ist unsere Forderung die Aussetzung der Mitgliedschaft der Abgeordneten der oppositionellen Fraktionen und die Einstellung der Tätigkeit ihrer Minister in der Regierung.

Er erklärte: Alle Flughäfen des Irak müssen für iranische Flüge geöffnet und ihrerseits von britischen Unternehmen gesäubert werden, und die Gewährleistung ihrer Sicherheit und Wartung muss vollständig inländischen Unternehmen übertragen werden.

Al-Saidi sagte: Der Plan des Feindes zur Kompensation der Niederlagen auf dem Feld ist, die Sicherheitsinstitutionen in die Konfrontation mit dem Widerstand zu ziehen und die konfessionelle Fitna zu entfachen. Die Kapitulanten rechtfertigen unter dem Vorwand des politischen Realismus Infiltration und Kompromiss; aber unsere grundsätzliche Position ist die Hilfe für die Unterdrückten.

Er erklärte: Wir betonen, dass der Widerstand weiterhin besteht und die Haschd auch bleiben wird. Die Bemühungen der Märtyrer und Mudschahedin sind die einzige Garantie für Souveränität und Stabilität des Irak.