Havanna: Sanktionen sind eine Bedrohung, nicht Kuba; wir stehen zur Verteidigung unserer selbst

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Bruno Rodríguez, der Außenminister Kubas, heute Samstag in einer Rede auf der einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Was Amerika gegen Kuba tut, ist eine kollektive Bestrafung. Vor einigen Tagen erklärte der Präsident der USA von genau diesem Ort aus, dass Kuba ein gescheitertes Land sei. Wenn Kuba ein gescheiterter Staat ist, warum verhängt Amerika umfassende Beschränkungen gegen uns, einschließlich eines Kraftstoffverbots und anderer Sanktionen? Das Verhalten Amerikas verletzt die Gesetze sowie die Charta von San Francisco.

Der Außenminister Kubas fuhr fort: Die Sanktionen Amerikas verursachen den Tod junger Kubaner und richten Schaden an. Aber Kuba steht mit Entschlossenheit und Willen zur Verteidigung seiner selbst. Der Druck geht mit brutalen Medienangriffen gegen das kubanische Volk einher. Die Vertreter Amerikas haben offen gesagt, dass sie Kuba ergreifen und beherrschen und seine Wirtschaft beherrschen wollen, und das ist bedauerlich.

Bruno Rodríguez fügte dann hinzu: Das offensichtliche Ziel Amerikas ist es, Kuba einzugeben, dass es unter der Herrschaft dieses Landes stehen muss, aber das ist ein Verbrechen. Die UNO und ihre Mitglieder wissen, dass Kuba friedliebend ist. Es spielt auch eine aktive Rolle bei der Unterstützung der UNO. Kuba ist keine Bedrohung. Was als Bedrohung gilt, sind Blockade und Sanktionen.

Er betonte dann: Wir waren immer bereit zum Dialog mit Amerika, um Lösungen für die Beilegung der Differenzen zwischen uns auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und des Rechts auf Souveränität zu finden. Wir sind bereit für Handelsaustausch mit amerikanischen Unternehmen sowie mit Unternehmen anderer Länder der Welt. Wir arbeiten aktiv an den Problemen, mit denen unser Land konfrontiert ist, und in diesem Prozess des Wandels gehen wir auf der Grundlage sozialer und wirtschaftlicher Modelle voran, die auf historischen Erfahrungen basieren.

Dies geschieht, während die amerikanische Delegation gleichzeitig mit dem Beginn der Rede von «Bruno Rodríguez», dem Außenminister Kubas, den Saal der Generalversammlung der Vereinten Nationen verließ.