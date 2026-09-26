Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen protestierten die Einwohner der Provinzen Basra und Bagdad heute Abend mit Volksversammlungen gegen die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einschränkung der Flüge zwischen Irak und Iran.

Die Organisatoren dieser Versammlungen bezeichneten die jüngsten Maßnahmen als im Einklang mit den Forderungen der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den amerikanischen Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran und forderten die irakische Regierung auf, sich diesen Entscheidungen zu widersetzen.

Diese Proteste haben sich verstärkt, während auch einige irakische politische Persönlichkeiten auf diese Einschränkungen reagiert haben.

In diesem Zusammenhang haben die Abgeordneten des Parlaments von Basra die Einleitung des Prozesses der Unterschriftensammlung für die Abhaltung einer Dringlichkeitssitzung im Parlament angekündigt und die Anwesenheit des Premierministers, des Verkehrsministers und des Leiters der Zivilluftfahrtorganisation gefordert.

Die protestierende Menge im Zentrum von Bagdad skandierte auch: «Wenn ihr Mossul nicht erreichen könnt, soll er mit uns kämpfen!» Die Menge im Zentrum von Bagdad lehnte in einer Versammlung mit Parolen wie «Nein, nein zur Blockade!» das Flugverbot mit der Islamischen Republik ab und verurteilte die Regierungsentscheidungen, die mit amerikanischem Druck übereinstimmen.