Fidan: Wir haben mit den USA und Iran darüber gesprochen, wie eine Ausweitung des Krieges verhindert werden kann

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Russia Today erklärte Hakan Fidan, der Außenminister der Türkei, heute Samstag: Während des Treffens von Präsident Erdoğan mit Trump wurden das Thema Gaza und die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Spannungen um Iran erörtert und untersucht.

Der Außenminister der Türkei fuhr fort: Die Ungerechtigkeiten und Massaker, die vom (Regime) Israel begangen werden, bleiben nicht mehr wie in der Vergangenheit unbeantwortet. Als Ergebnis der unternommenen diplomatischen Bemühungen bleiben die Unterdrückung und die Massaker Israels nicht mehr ohne Konsequenzen; mit anderen Worten, Israel muss jetzt für jede Handlung, die es vornimmt, sehr hohe Kosten zahlen. Diese Isolation, die die Konfrontation mit rechtlichen Konsequenzen durch Institutionen wie den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof einschließt, bedeutet, dass Israel mit Bedingungen konfrontiert ist, an die es sich nie gewöhnt hat und denen es nie begegnet ist.

Hakan Fidan sagte: Wir haben über den „Mekka-Vertrag" gesprochen; die militärischen Bedrohungen richten sich gegen Saudi-Arabien, und dieses Thema wurde ebenfalls behandelt. Die Priorität sollte darin bestehen, die Bemühungen über diplomatische Kanäle fortzusetzen, die Konfliktatmosphäre zu vermeiden und die erneute Auslösung eines Krieges zu verhindern.

Er fügte hinzu: Wir haben mit unseren amerikanischen und iranischen Amtskollegen darüber gesprochen, wie eine Ausweitung des Krieges auf die Region verhindert werden kann.