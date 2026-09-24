Premierminister Spaniens: Netanjahu setzt das Massaker in Gaza fort

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera sagte Pedro Sánchez, der Premierminister Spaniens, auf der einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Benjamin Netanjahu, der Premierminister (des Regimes) Israel, setzt die Begehung eines Massakers in Gaza fort.

Sánchez fügte hinzu: Ich bin gekommen, um die Prinzipien und Ideale zu verteidigen, die die Gründung dieser Organisation inspiriert haben.

Er sagte: Die Prinzipien und Ideale der Vereinten Nationen werden von verschiedenen Regierungen, die hier anwesend sind, ignoriert oder es wird versucht, diese Prinzipien zu schwächen.

Der Premierminister Spaniens fuhr fort: Frieden, Stabilität und gleiche Chancen werden von politischen Strömungen und Regierungen angegriffen, die uns in eine dunkle Vergangenheit zurückbringen wollen.

Sánchez betonte außerdem die Notwendigkeit einer Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.

Er sagte: Es gibt Regierungen und politische Strömungen, die die UNO und multilaterale Institutionen für nutzlos halten.

Der Premierminister Spaniens fügte hinzu: Die Position dieser Strömungen steht im Widerspruch zum Lauf der Geschichte und stützt sich auf drei falsche Säulen, nämlich Egoismus, Unwissenheit und Grausamkeit.

Sánchez sagte abschließend: Ich habe beobachtet, wie diese Kräfte illegale Kriege begonnen und Massaker an unschuldigen Zivilisten verübt haben.