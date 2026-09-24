Ansarullah Jemen: 408 Schiffe passierten Bab al-Mandab; der Seeweg ist sicher

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Saba erklärte das Transportministerium der Regierung von Sanaa: 408 Handelsschiffe passierten zwischen dem 11. und 21. September die Meerenge von Bab al-Mandab. 196 Schiffe passierten innerhalb von 10 Tagen Bab al-Mandab in Richtung Norden und 212 Schiffe in Richtung Süden.

In dieser Erklärung heißt es: Täglich passieren mehr als 40 Handelsschiffe die Meerenge von Bab al-Mandab. Die Zahl der Schiffe, die Bab al-Mandab passieren, ist seit der Befreiung der westlichen Küstengebiete auf 408 Schiffe gestiegen, während diese Zahl zwischen dem 1. und 10. September 393 Schiffe betrug.

Das Transportministerium von Sanaa erklärte: Die Schifffahrt durch Bab al-Mandab, mit Ausnahme saudischer Schiffe, verläuft reibungslos und sicher für die internationale Handelsflotte. Die Fortsetzung des normalen und sicheren Seeverkehrs in Bab al-Mandab widerlegt Behauptungen über eine Einstellung der Schifffahrt oder Unsicherheit auf diesem Seeweg.