Sardar Hasanzadeh: Die iranische Nation hat beschlossen, den Feind in die Knie zu zwingen

Nach Bericht des Abna-Korrespondenten erklärte Sardar Hasanzadeh, der Kommandeur des Korps von Groß-Teheran, am Rande der Eröffnungszeremonie der militärischen Ausbildung «Jan Fadaye Iran» auf dem Imam-Hussein-Platz (Friede sei mit ihm): Ein Land, von dessen Bevölkerung von etwa 90 Millionen Menschen über 30 Millionen Menschen sich registriert und organisiert haben, zeigt den Willen der iranischen Nation zur Verteidigung des Landes.

Er fügte hinzu: Diese Bevölkerung nahm an einem großen Manöver teil, von dem ein Teil in Teheran stattfand und von der Anwesenheit von 313 Tausend Menschen begleitet wurde, und danach absolvieren sie auch ihre Ausbildungsphasen mit voller Bereitschaft.

Der Kommandeur des Korps von Teheran betonte: Das bedeutet, dass die Nation beschlossen hat, ihren Feind zu besiegen und ihn unter ihren Füßen zu zermalmen.

Hasanzadeh fuhr fort: Der Wille einer Nation zwingt den Feind in die Knie, und das ist eine Tatsache. Überall, wo Nationen aufstehen und sich selbst, ihre Heimat und ihr Land verteidigen, so wie wir es in unserem geliebten Iran beobachten, wird der Feind natürlich nichts erreichen.

Er bemerkte: Von diesen Tagen an zeichnet der Feind seine eigene Niederlage in seinem Verstand.