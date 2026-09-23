Aref: Amerika greift auf Vermittler zurück, um mit Iran zu verhandeln

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Mehr sagte Mohammad-Reza Aref in der heutigen Sitzung (erster Mehr) des Kabinetts, während er zum Nationalen Flaggentag gratulierte: Die Flagge ist das Symbol der Zivilisation und der ruhmreichen Kultur Irans und das Symbol der nationalen Einheit, Geschlossenheit und Solidarität. Die Wirkung der Einheit um die Flagge herum beobachten wir an der Front der Straße, wo Menschen aller Schichten, Gruppen, Ethnien sowie verschiedene Persönlichkeiten um die Flagge versammelt sind und diese Front schützen.

Der erste Vizepräsident wies auf den Widerstand und die Standhaftigkeit des iranischen Volkes trotz all des brutalen Verhaltens des Herrschaftssystems hin und betonte erneut: Der Präsident wird bei der Reise nach New York die Oberhand haben, und wir wünschen ihm Gesundheit und Erfolg auf dieser Reise.

Aref wies weiter auf die Bedeutung der Reise des Präsidenten nach New York zur Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen hin und sagte: Der Präsident ist mit vollen Händen nach New York aufgebrochen, und auch in der Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen wird er die Oberhand haben und der Welt die Autorität und Erhabenheit des Landes beweisen und eine Antwort auf das brutale Verhalten und die ungerechten Sanktionen des Feindes geben.