Baghai: Die Schweigenden angesichts des Verbrechens von Minab sind daran beteiligt

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Heute ist der erste Mehr; der Tag der Schulöffnung im Iran. Dies sind die unschuldigen Gesichter der Kinder von Minab, die beim barbarischen Angriff Amerikas mit Tomahawk-Raketen am 28. Februar getötet wurden. Sie hätten heute hier sein sollen; mit leuchtenden Augen und fröhlichen Gesichtern hätten sie den Beginn des neuen Schuljahres gefeiert. Doch nun sind ihre zerrissenen Körper unter der Erde begraben.

Er fügte hinzu: Der Staat, dessen Präsident von der Tribüne der Vereinten Nationen spottend das Völkerrecht herausfordert, ist für dieses unverzeihliche Kriegsverbrechen verantwortlich. Alle diejenigen, die angesichts dieses Verbrechens schwiegen und sich von dessen Verurteilung abwandten, sind ebenfalls an dieser Verantwortung beteiligt.

Baghai erklärte: Das iranische Volk wird sich für immer an diese schönen und engelhaften Gesichter erinnern; und wird ihren Mördern niemals vergeben.