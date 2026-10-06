Guterres, ohne Israel zu nennen: Die Lage in Gaza ist unerträglich

Wie die Nachrichtenagentur hfkh unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, erklärte António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, dass ein dauerhafter Waffenstillstand in Gaza zwischen dem zionistischen Regime und der Hamas erreicht und die zweite Phase des Friedensplans in dieser Region umgesetzt werden muss.

Er fügte hinzu, dass es an der Zeit sei, dass humanitäre Hilfe umfassend in den Gazastreifen gelangt und internationales Recht respektiert wird.

Guterres betonte, ohne das zionistische Regime zu nennen: Wir müssen einen politischen Prozess in Richtung der Verwirklichung eines dauerhaften Friedens in der gesamten Region schaffen. Die zerstörerischen feindseligen Handlungen gegen den Gazastreifen haben unvorstellbares Leid für die Palästinenser hinterlassen.

Er erklärte: Viele Menschen haben ihr Leben verloren, wurden vertrieben, und es blieben weitreichende Zerstörungen zurück. Zivilisten befinden sich weiterhin unter unerträglichen Bedingungen.

Guterres wies auch auf die Folgen der Operation „Al-Aqsa-Sturm“ für das zionistische Regime und die Tötung von Zionisten während dieser Operation hin und kritisierte dies scharf!