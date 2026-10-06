Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, berichtete die Zeitung New York Times, dass die Periode des Einflusses der zionistischen Lobby in Amerika zu Ende gegangen ist. Diese als AIPAC bekannte Lobby ist zu einer Last für demokratische Politiker und zu einer Quelle der Spannung für amerikanische Juden geworden, und die Demokraten nehmen die finanzielle Unterstützung dieser Lobby nicht mehr an.

Nach diesem Bericht verliert die zionistische Lobby nach Jahrzehnten ihres mächtigen Einflusses in Amerika aufgrund der bedingungslosen Unterstützung des zionistischen Regimes und der Parteinahme für die Republikaner, während die Kritik an den Verbrechen Israels gegen den Gazastreifen zugenommen hat, ihre Position.

In diesem Bericht heißt es, dass einst aufgrund des Einflusses von AIPAC die bedingungslose Unterstützung Israels im Kongress eine normale Angelegenheit war, aber der Gaza-Krieg die Lage verändert und die Popularität des Regimes verringert hat. Laut einer NBC-Umfrage aus dem Jahr 2026 haben nur 32 Prozent der amerikanischen Wähler eine positive Sicht auf dieses Regime.

Nach diesem Bericht hat AIPAC Millionen von Dollar ausgegeben, um demokratische Kandidaten zu besiegen, die anti-israelische Ansätze vertreten, ist aber gescheitert. Einige Demokraten haben auch erklärt, dass sie kein Geld mehr von AIPAC erhalten wollen, da sie befürchten, dass diese Beziehung ihre Wahloptionen negativ beeinflussen könnte.