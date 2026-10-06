Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Russia Today berichtet, bestätigten Flugverfolgungssysteme, nachdem sie einen Notzustand in den Gewässern des Roten Meeres registriert hatten, dass ein Hubschrauber der US-Marine, bevor er in der Nähe der Küste der Stadt Yanbu in Saudi-Arabien von den Radarschirmen verschwand, einen Hilferuf-Code gesendet hat.

Nach den Echtzeit-Verfolgungsdaten der Website Flightradar24 sendete dieser Mehrzweckhubschrauber vom Typ MH-60S der US-Marine den Notruf-Code 7700. Dieser Code ist ein weltweites Zeichen in der Luftfahrt, das einen allgemeinen Notzustand anzeigt. Diese Nachricht wurde während des Flugs über die Schifffahrtsrouten im Roten Meer in der Nähe der Stadt Yanbu gesendet.

Die Diagramme zum Flugverlauf und die Daten zum Sender-Empfänger des Flugzeugs zeigen einen plötzlichen Geschwindigkeitsabfall kurz nach der Aktivierung des Notfallcodes.

Augenblicke nach der Registrierung der Notfallmeldung und dem Geschwindigkeitsabfall brachen die Signale des Flugzeugs, die außer Reichweite waren, ab, und dieser Hubschrauber verschwand aus den öffentlichen Radarverfolgungsdiensten.

Infolge dieses Vorfalls wurde ein amerikanisches Marinepatrouillenflugzeug zur letzten Position entsandt, an der der amerikanische Militärhubschrauber vor dem Verschwinden aus den Verfolgungssystemen im Roten Meer beobachtet worden war.

Bis zu diesem Moment haben die US-Marine und das Zentralkommando CENTCOM keine offizielle Erklärung oder einen operativen Bericht über diesen Vorfall oder den Zustand und die Anzahl der Personen in diesem Hubschrauber veröffentlicht.

Nach der wiederholten Weigerung der amerikanischen Regierung, der Bitte Saudi-Arabiens um Hilfe im Jemen-Krieg zuzustimmen, sagte ein amerikanischer Beamter letzte Nacht zu Al-Jazeera: Wir helfen Saudi-Arabien bei der Bekämpfung der Angriffe der Huthis (jemenitische Armee und Kämpfer), unter anderem in den Bereichen Planung, Informationsaustausch und Treibstoffversorgung.

Dieser amerikanische Beamte fuhr dann fort: Saudi-Arabien nutzt unsere Treibstoffversorgungsfähigkeiten zum Schutz seines Luftraums und zur Unterstützung der Kräfte, die den Huthis entgegenstehen. Etwa 200 amerikanische Berater sind in den Planungszentren Saudi-Arabiens mit der Beratung beschäftigt. Amerikanische Berater helfen den saudischen Streitkräften bei der effizienten und wirksamen Durchführung von Zielbestimmungsoperationen.