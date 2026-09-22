Golru: Das Veto Russlands und Chinas hat die Politik des Unilateralismus Amerikas herausgefordert

Abbas Golru, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Islamischen Konsultativrates, erklärte in einem Gespräch mit dem Korrespondenten von ABNA bezüglich des jüngsten Schrittes Russlands und Chinas, den US-Resolutionsentwurf im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Verlängerung des Mandats des Iran-Sanktionsausschusses zu vetoieren: „Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen — so wie ich die Struktur dieses Rates kenne und in diesem Bereich Erfahrung habe — ist die Annahme oder Nichtannahme von Resolutionen und die Bildung eines Konsenses unter den Mitgliedern ein komplexer Prozess, der ständige und intensive Konsultationen erfordert.“

Er fügte hinzu: „Natürlich kann eine Reihe von Ländern und Mitgliedern des Sicherheitsrates unter den Einfluss der Politik und des Drucks westlicher Länder geraten, und manchmal stimmen sich einige nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrates mit der Politik Amerikas und der westlichen Länder ab. Dieser Punkt kann nicht von den im Sicherheitsrat und in den internationalen Beziehungen herrschenden Gleichungen getrennt werden.“

Golru fuhr fort: „Dennoch hat das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Sicherheitsrates und insbesondere das Veto Russlands und Chinas gegen den US-Resolutionsentwurf gezeigt, dass die einseitige Politik Amerikas mit einer ernsthaften Herausforderung konfrontiert ist und Washington nicht wie in der Vergangenheit seinen Willen einseitig den internationalen Prozessen aufzwingen kann.“

Anerkennung der Positionen Russlands und Chinas

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Islamischen Konsultativrates sagte, indem er die Positionen Russlands und Chinas in dieser Sitzung anerkannte: „Wir danken Russland und China für diesen Schritt und die Position, die sie im Sicherheitsrat eingenommen haben. Die Islamische Republik Iran konsultiert im Rahmen ihrer diplomatischen Beziehungen und nationalen Interessen verschiedene Länder, und es ist natürlich, dass solche Konsultationen, insbesondere bei sensiblen Themen im Zusammenhang mit dem Sicherheitsrat, keine einfache Angelegenheit sind.“