Europa wird im vierten Quartal mit einem Mangel an Düsenkraftstoff konfrontiert

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, wird Europa im vierten Quartal dieses Jahres mit einem Defizit an Düsenkraftstoff konfrontiert; während der Krieg der USA und Israels gegen Iran weiterhin die globalen Lieferungen dieses Kraftstoffs stört.

Laut dem Beratungsinstitut «Energy Aspects» wird Europa in diesem Zeitraum mit einem täglichen Defizit von 510.000 Barrel konfrontiert.

Dieser Mangel tritt unter Bedingungen auf, in denen Südkorea seine Exporte von Düsenkraftstoff nach Europa erhöht hat. Nach Daten des Wareninformationsunternehmens «Kpler» hat der Import von Düsenkraftstoff Europas aus Südkorea im September bisher 129.000 Barrel pro Tag erreicht, was der höchste Stand seit Oktober 2022 ist.

Der Krieg hat auch fast die Hälfte der Düsenkraftstoffimporte Europas gestört.