  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Amerika

Reaktion von Guterres auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien

20 September 2026 - 09:28
News ID: 1867645
Source: ABNA
Reaktion von Guterres auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen reagierte auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, reagierte «António Guterres», Generalsekretär der Vereinten Nationen, in einem Gespräch mit dem Sender Al-Hadath auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien und behauptete, dass diese Angriffe verurteilt werden.

Guterres fügte außerdem hinzu: Angriffe, die saudische Schiffe zum Ziel haben, sind völlig inakzeptabel.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte abschließend die außerordentliche Bedeutung der Achtung der Freiheit der Schifffahrt, einschließlich in der Straße von Bab al-Mandab.

Your Comment

You are replying to: .
captcha