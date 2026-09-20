Reaktion von Guterres auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, reagierte «António Guterres», Generalsekretär der Vereinten Nationen, in einem Gespräch mit dem Sender Al-Hadath auf die Angriffe der Ansarallah auf Saudi-Arabien und behauptete, dass diese Angriffe verurteilt werden.

Guterres fügte außerdem hinzu: Angriffe, die saudische Schiffe zum Ziel haben, sind völlig inakzeptabel.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte abschließend die außerordentliche Bedeutung der Achtung der Freiheit der Schifffahrt, einschließlich in der Straße von Bab al-Mandab.