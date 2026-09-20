Jahja Sari: Wir haben sensible Einrichtungen in Riad und die Aramco-Firma in Yanbu ins Visier genommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masira berichtet, berichteten die jemenitischen Streitkräfte in einer Erklärung von zwei erfolgreichen Operationen im Inneren Saudi-Arabiens.

In der Erklärung der jemenitischen Streitkräfte, die von Jahja Sari, dem Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, verlesen wurde, heißt es: Als Antwort auf die große Verleumdung, die Jemen, das Land des Glaubens und der Weisheit, beschuldigt, Mekka ins Visier zu nehmen, und zur Verteidigung gegen die Beleidigungen des heutigen Karun, des Horns des Teufels, des Saudi von Nadschd, und als Antwort auf die anhaltende Aggression des verbrecherischen saudischen Feindes gegen unser geliebtes Volk, unter Verwendung von F-15- und Typhoon-Kampfflugzeugen, die von den Luftwaffenstützpunkten Chamis Mischait und Taif gestartet sind, was bisher 732 Luftangriffe erreicht hat und Märtyrer und Verwundete unter der Zivilbevölkerung hinterlassen und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur verursacht hat, und als Antwort auf die Bewegungen des verbrecherischen saudischen Feindes, Sanaa nach ISIS-Art ins Visier zu nehmen, durch Versuche von Explosionen, die Zivilisten zum Ziel haben; führten die jemenitischen Streitkräfte zwei wichtige militärische Operationen mit mehreren ballistischen Raketen und Drohnen durch.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte: Die erste Operation nahm sensible Ziele in Riad, der Hauptstadt des saudischen Feindes, ins Visier. Die zweite Operation nahm die Aramco-Firma in Yanbu ins Visier. Beide Operationen waren, dank des Allmächtigen, erfolgreich und führten zu ausgedehnten Bränden in den getroffenen Gebieten.

Jahja Sari erklärte: Die jemenitischen Streitkräfte betonen, dass die von den Medien des saudischen Feindes verbreitete falsche Propaganda, dass wir Zivilisten ins Visier nehmen, unbegründet ist. Jegliche derartige Behauptung ist lediglich das Ergebnis erfolgloser Abfangen der Luftabwehr des saudischen Feindes.

Er erklärte: Die jemenitischen Streitkräfte fahren fort, die Gleichung „Belagerung gegen Belagerung" und „Eskalation gegen Eskalation" aufzuzwingen und die Sammelzentren der saudischen Söldner zu treffen, bis die Aggression gestoppt und die Belagerung unseres geliebten Landes beendet ist.