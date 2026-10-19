Trump: Weil man sich auf Netanjahu verlassen kann, unterstütze ich ihn

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna behauptete Donald Trump, der Präsident der USA, heute, am Sonntag, in einem kurzen Telefongespräch mit der Website «Axios» bezüglich seiner Unterstützung für Netanjahu bei den bevorstehenden Knesset-Wahlen: Ich hatte immer die Absicht, dies zu tun; ich wollte es nur nicht zu früh tun.

Trump fügte hinzu, dass er Netanjahu unterstützt, weil sie «eine gute Beziehung» zueinander haben, und im Falle einer Wiederwahl Netanjahus diese gute Zusammenarbeit «fortgesetzt wird».

Dann behauptete Trump: Es ist wichtig, dass Israel jemanden hat, auf den man sich verlassen kann.

Auf die Frage, ob er mit einem anderen Amtsträger in Israel arbeiten könne, sagte er: Vielleicht kann ich, vielleicht auch nicht. Warum sollte ich ein Risiko eingehen?

Dies, während der Präsident der USA zuvor durch die Veröffentlichung einer Nachricht in seinem sozialen Netzwerk namens Truth Social unter Unterstützung eines professionellen Kindermörders erklärt hatte: Ich erkläre meine vollständige und bedingungslose Unterstützung für Netanjahu in seinem bevorstehenden Bestreben, als Premierminister (des Regimes) Israel wiedergewählt zu werden! Wenn Israel jemanden außer Netanjahu wählt, hat es den falschen Führer gewählt!