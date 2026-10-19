Feindselige Erklärung des Golf-Kooperationsrates gegen Iran und den Jemen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna verurteilte der Ministerrat des Golf-Kooperationsrates in der Abschlusserklärung seiner 108. Sitzung in Manama die Vergeltungsangriffe der jemenitischen Armee auf Stellungen Saudi-Arabiens.

In dieser Erklärung behauptete der Golf-Kooperationsrat, die besagten Angriffe hätten zivile Flughäfen und lebenswichtige Einrichtungen Saudi-Arabiens zum Ziel gehabt und zu zivilen Opfern geführt.

Dieser Rat betonte ferner, unter Bekundung seiner Unterstützung für Riad, das, was er als Recht auf Selbstverteidigung bezeichnete.

Der Golf-Kooperationsrat forderte weiterhin die Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrates zum Jemen, die Verschärfung der Waffenbeschränkungen gegen Ansarullah und die Einstellung der Unterstützungen, die nach Behauptung dieses Rates dieser Gruppe den Zugang zu Raketen und Drohnen ermöglichen.

Ebenso wurde in dieser Erklärung die Forderung erhoben, Ansarullah in die Liste der terroristischen Gruppen aufzunehmen.

In einem anderen Teil dieser Erklärung wurden Behauptungen gegen die Islamische Republik Iran erhoben und die Iran zugeschriebenen Raketen- und Drohnenangriffe gegen die Mitgliedsländer des Golf-Kooperationsrates und Jordanien verurteilt.

Dieser Rat bezeichnete, ohne die von US-Basen in der Region gegen Iran durchgeführten Angriffe zu erwähnen, Teheran als verantwortlich für diese Angriffe und forderte deren sofortige Einstellung und den Ersatz der behaupteten Schäden.

Die Außenminister der Mitgliedsländer des Golf-Kooperationsrates forderten zudem die Rückkehr zum Weg des Dialogs und der Diplomatie zur Überwindung der aktuellen Krise zwischen den USA und Iran.