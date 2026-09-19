Washington Post: Die Zahl der amerikanischen Gefallenen im Krieg mit Iran ist höher als die offizielle Statistik

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte die Zeitung «Washington Post», dass die Zahl der gefallenen amerikanischen Soldaten im Verlauf des Krieges höher ist als die vom US-Kriegsministerium bekannt gegebene Statistik.

Diese Zeitung fügte unter Berufung auf fünf amerikanische Beamte hinzu: Es gibt mindestens vier Fälle von Todesfällen von Militärangehörigen, die nicht in der öffentlichen Datenbank des Pentagons registriert sind.