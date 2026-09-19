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Washington Post: Die Zahl der amerikanischen Gefallenen im Krieg mit Iran ist höher als die offizielle Statistik

19 September 2026 - 10:17
News ID: 1867224
Source: ABNA
Washington Post: Die Zahl der amerikanischen Gefallenen im Krieg mit Iran ist höher als die offizielle Statistik

Ein amerikanisches Medium enthüllte, dass die Zahl der gefallenen amerikanischen Soldaten im Verlauf des Krieges mit Iran höher ist als die Statistik des Kriegsministeriums (Pentagon).

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärte die Zeitung «Washington Post», dass die Zahl der gefallenen amerikanischen Soldaten im Verlauf des Krieges höher ist als die vom US-Kriegsministerium bekannt gegebene Statistik.

Diese Zeitung fügte unter Berufung auf fünf amerikanische Beamte hinzu: Es gibt mindestens vier Fälle von Todesfällen von Militärangehörigen, die nicht in der öffentlichen Datenbank des Pentagons registriert sind.

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