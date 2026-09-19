Einzelheiten zu den 43 Milliarden Dollar Kosten der US-Aggression gegen Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete Bloomberg, dass das US-Kriegsministerium (Pentagon) den Kongress darüber informiert habe, dass es im Zuge der Aggression gegen Iran bisher 43 Milliarden 600 Millionen Dollar ausgegeben habe.

Dem Bericht zufolge wurden bis zum 3. September dieses Jahres etwa 11 Milliarden 200 Millionen Dollar für die Deckung zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit der Aggression gegen Iran ausgegeben, und 28 Milliarden 100 Millionen Dollar wurden für den Ersatz verbrauchter Munition bereitgestellt. Außerdem wurden 4 Milliarden 300 Millionen Dollar für den Ersatz verlorener Ausrüstung gezahlt.

In dem Bericht heißt es, dass sich die Kosten für Schäden an militärischer Ausrüstung mit der Vorlage neuer Berichte ändern werden. In diesem Bericht werden mögliche Dutzende Milliarden Dollar als Kosten für Schäden an US-Stützpunkten im Nahen Osten nicht erwähnt.

Es wird auch berichtet, dass die Landstreitkräfte 1 Milliarde 600 Millionen Dollar für die operative Bereitschaft und die Unterstützung des stationierten Personals ausgegeben haben, und die Marine ebenfalls 2 Milliarden 200 Millionen Dollar für operative Kräfte, Schiffs- und Flugzeugoperationen verbraucht hat.

Die Rechnung der US-Luftwaffe für die Unterstützung des stationierten Personals, Lufttransportoperationen und die Unterstützung von Stützpunkten und Kommunikation beläuft sich auf 6 Milliarden 600 Millionen Dollar. In diesem Bericht wird auch die Zuweisung von 10,5 Millionen Dollar für das US-„Cyber Command“ erwähnt.