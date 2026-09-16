Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Sergei Rjabkow, stellvertretender Außenminister Russlands, in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender «TV BRICS»: Der BRICS-Gipfel in Indien werde die Stellung dieser Gruppe als eine der Säulen des Multilateralismus und als Instrument zur Förderung der Interessen der globalen Mehrheit stärken.

Er sagte: Die Anwesenheit der Führer der BRICS-Partnerländer sowie der Vorsitzenden einer Reihe von Ländern, die den Vorsitz regionaler Gruppen des Südens und Ostens der Welt innehaben, auf dem Gipfel in Neu-Delhi werde zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen.

Rjabkow fügte hinzu: Die breite Beteiligung dieser Gemeinschaft an BRICS ist sehr angemessen und notwendig. Der indische Vorsitz hat große Anstrengungen unternommen, um die Anwesenheit dieser Gruppe von Ländern auf dem Gipfel zu ermöglichen.

Dem stellvertretenden Außenminister Russlands zufolge wird der bevorstehende Gipfel mit wichtigen Entscheidungen und neuen Schritten zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Mitgliedern einhergehen.

Das Motto des indischen BRICS-Vorsitzes im Jahr 2026 lautet «Aufbau für Resilienz, Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit».

Laut Rjabkow decken diese vier Schwerpunkte die Aktivitäten von BRICS in drei Bereichen ab: Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen sowie kulturelle und humanitäre Zusammenarbeit.

Er sagte: Wir bemühen uns, die Rolle der Länder der globalen Mehrheit und von Gruppen wie BRICS in all diesen Bereichen kontinuierlich zu stärken.