Yahya Saree: Brutale saudische Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, sagte Yahya Saree, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen: Saudische Kampfjets, insbesondere Flugzeuge vom Typ F-15 und Typhoon, die von den Stützpunkten «Khamis Mushait» und «Taif» gestartet sind, führten in den letzten 24 Stunden 52 Luftangriffe durch.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen fügte weiter hinzu: Die Luftangriffe des saudischen Feindes zielten auf Schulen, Brücken und Straßen in «Taiz» sowie auf andere zivile Einrichtungen in «Al-Jawf», «Al-Bayda», «Saada» und «Amran».

Yahya Saree fügte dann hinzu: Diese brutalen saudischen Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben.