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Yahya Saree: Brutale saudische Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben

16 September 2026 - 08:04
News ID: 1866188
Source: ABNA
Yahya Saree: Brutale saudische Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen gab Einzelheiten über «das Eindringen saudischer Kampfjets in den Luftraum über Schulen, Brücken und Straßen in Taiz» bekannt und warnte: Die brutalen Angriffe Riads werden nicht unbeantwortet bleiben.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, sagte Yahya Saree, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen: Saudische Kampfjets, insbesondere Flugzeuge vom Typ F-15 und Typhoon, die von den Stützpunkten «Khamis Mushait» und «Taif» gestartet sind, führten in den letzten 24 Stunden 52 Luftangriffe durch.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen fügte weiter hinzu: Die Luftangriffe des saudischen Feindes zielten auf Schulen, Brücken und Straßen in «Taiz» sowie auf andere zivile Einrichtungen in «Al-Jawf», «Al-Bayda», «Saada» und «Amran».

Yahya Saree fügte dann hinzu: Diese brutalen saudischen Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben.

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