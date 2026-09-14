Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, wird alte und gebrauchte amerikanische Ölausrüstung, die von den Ölgesellschaften dieses Landes nicht mehr verwendet wird, nach Venezuela gebracht; eine Maßnahme, die zeitgleich mit den Bemühungen zur Wiederherstellung der Ölindustrie dieses Landes und natürlich mit der Plünderung seiner Ölressourcen durch Amerika erfolgt.

Ölgesellschaften in Amerika bringen ihre gebrauchte und überschüssige Ölausrüstung nach Venezuela; ein Land, das nach Jahren der Sanktionen und des Investitionsrückgangs aufgrund der US-Politik gegen dieses Land Ausrüstung und ausländisches Kapital zur Wiederbelebung seiner Ölindustrie benötigt.

Derzeit hat einige amerikanische Ölausrüstung, die zuvor als ungenutzt oder überschüssig galt, nun einen neuen Bestimmungsort in Venezuela gefunden. Diese Ausrüstung wird für die Reparatur und Wiederherstellung der Ölinfrastruktur und die Steigerung der Ölproduktion dieses Landes verwendet werden.

Diese Entwicklung erfolgt zu einer Zeit, in der Washington offenbar nach der Entführung von Nicolás Maduro, dem Präsidenten dieses Landes, vom Ansatz des maximalen Drucks und der weitreichenden Sanktionen gegen die Ölindustrie Venezuelas abgerückt ist und sich in Richtung dessen bewegt hat, was es als Unterstützung für den Wiederaufbau des Energiesektors dieses Landes bezeichnet.

Vor einiger Zeit behauptete Trump, dass Amerika mit Venezuela eine Vereinbarung erzielt habe, die als «größter Ölvertrag in der Geschichte der Welt» gilt, und diese Vereinbarung sei auf seinen Befehl und unter Mitwirkung von Marco Rubio, dem US-Außenminister, und Pete Hegseth, dem Kriegsminister, sowie Delcy Rodríguez, der Interimspräsidentin Venezuelas, und durch Partnerschaft mit privaten Unternehmen zustande gekommen.

Der Präsident Amerikas, der aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten der Amerikaner infolge der grundlosen Aggressionen gegen Iran unter Druck steht, behauptete: Amerika habe im Rahmen dieser Vereinbarung, ohne den amerikanischen Steuerzahlern Kosten aufzuerlegen, die Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven Venezuelas erlangt.

Trump, der am Vorabend der Zwischenwahlen in Amerika aufgrund steigender Öl- und Benzinpreise unter Druck des Kongresses und der öffentlichen Meinung steht, behauptete, diese Vereinbarung werde die Ölreserven Amerikas mehr als verdoppeln, das Ölangebot dieses Landes erheblich steigern und langfristig zu einem deutlichen Rückgang der Benzinpreise für die Amerikaner führen.