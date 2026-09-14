Was das zionistische Regime der Landwirtschaft Gazzas angetan hat

Wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Al-Quds Al-Arabi berichtet, erklärte Baha al-Agha, Direktor für Politik und Planung des palästinensischen Landwirtschaftsministeriums, dass der Völkermordkrieg gegen den Gazastreifen den Agrarsektor dieser Region fast vollständig zerstört hat und 87,6 % der landwirtschaftlichen Flächen vollständig geschädigt wurden.

Al-Agha sagte: Derzeit sind nur 4 % der gesamten landwirtschaftlichen Flächen des Gazastreifens für sicheren Zugang und Anbau nutzbar, und die Schäden umfassen neben den Flächen auch den Boden, Wasserbrunnen, Bewässerungsnetze und Wasserleitungen.

Er fügte hinzu, dass die Viehzucht- und Fischereisektoren ebenfalls zu 85 bis 90 % geschädigt wurden und mehr als 70 % der landwirtschaftlichen Flächen jetzt hinter der «gelben Linie» liegen; einem Gebiet, das unter der Kontrolle des zionistischen Regimes steht.

Nach Angaben dieses palästinensischen Beamten hat das zionistische Regime gleichzeitig strenge Beschränkungen für die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln verhängt und erlaubt nicht die Einfuhr von Düngemitteln, Saatgut, Setzlingen und landwirtschaftlichen Pestiziden.

Al-Agha sagte unter Berufung auf den neuen Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dass nur etwa 3 % der landwirtschaftlichen Freiflächen mit einer Fläche von etwa 4.480 Dunam derzeit sicher zugänglich sind.

Auch nur 2.240 Dunam landwirtschaftlicher Gewächshäuser, was etwa 16 % aller Gewächshäuser Gazzas entspricht, sind zugänglich.