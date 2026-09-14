Ölpipeline Saudi-Arabiens wird für mehrere Wochen außer Betrieb sein

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten zwei informierte Beamte gegenüber Associated Press, dass eine wichtige Ölpipeline Saudi-Arabiens, die letzte Woche Ziel eines Angriffs war, während der Reparatur der Schäden überwiegend für mehrere Wochen außer Betrieb sein wird.

Diese beiden mit der Angelegenheit befassten Beamten erklärten, dass die Reparatur der verursachten Schäden, einschließlich an einer großen Pumpeinrichtung, drei bis fünf Wochen dauern könnte.

Einer der Beamten sagte, die Pipeline könne möglicherweise teilweise in Betrieb bleiben, während Reparaturteams gleichzeitig arbeiten. Beide Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie keine Genehmigung zur Weitergabe von Informationen an die Medien haben.

Die Ost-West-Pipeline, die quer durch Saudi-Arabien verläuft, ist ein wichtiger Teil der Strategie dieses Landes, seine Ölexporte in das Rote Meer zu transportieren und die Straße von Hormus zu umgehen; eine Meerenge, die aufgrund des US-Krieges gegen Iran mit Störungen der Schifffahrt konfrontiert ist.

Diese 1200 Kilometer (745 Meilen) lange Pipeline hat eine Transportkapazität von bis zu sieben Millionen Barrel Öl pro Tag. Der Drohnenangriff auf diese Anlage am Donnerstag führte zur Einstellung des Betriebs dieser Pipeline.