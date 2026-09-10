Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Nachrichtensender Al-Jazeera berichtete, betrieb Donald Trump, der Präsident der USA, Selbstlob und behauptete: Die letzten zwei Jahre waren die erfolgreichsten Jahre, und wir werden unser Land stärker, sicherer, reicher und freier machen als je zuvor.

Trump behauptete auch zum Thema Einwanderung in die USA: Wir haben die Einwanderung gestoppt, die eine Katastrophe und eine Bedrohung für unser Land war.

Trump sagte auch über die Maßnahmen seiner Regierung im Bereich Einwanderung: Dank der Mauer, die wir an den Südgrenzen errichtet haben, haben wir die Einwanderung gestoppt, die eine katastrophale Bedrohung für unser Land war.

Er behauptete auch: Unsere Politik ist rational und vernünftig, und unser Sieg bei den vergangenen Wahlen hat unser Land gerettet.

Der Präsident der USA erklärte: Wir werden im Energiesektor Unabhängigkeit und Vorherrschaft erreichen und in diesem Bereich Überlegenheit erlangen.

Er behauptete auch über Iran: Wir werden den Krieg mit Iran gewinnen und kontrollieren die Straße von Hormus.

Trump fügte in dreisten Äußerungen hinzu: Wir kontrollieren die Straße von Hormus, und ich denke, wir sollten sie „Straße von Trump" nennen.

Der Präsident der USA fuhr auch fort, seine Aussagen über die Wirtschaft Irans zu wiederholen, und behauptete: Iran steht vor dem Zusammenbruch; dieses Land war jahrzehntelang der Tyrann des Nahen Ostens, aber es befindet sich nicht mehr in dieser Lage.

Trump wiederholte seine Behauptungen und fügte hinzu: Wir werden nicht zulassen, dass Iran Atomwaffen erlangt, und sie hoffen, dass sie im Falle unserer Niederlage bei den Wahlen mit schwachen Demokraten interagieren können.