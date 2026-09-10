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Senatorin Warren: Trumps Krieg mit Iran kostete Amerika 100 Milliarden Dollar

10 September 2026 - 10:10
News ID: 1863781
Source: ABNA
Senatorin Warren: Trumps Krieg mit Iran kostete Amerika 100 Milliarden Dollar

Die ranghohe demokratische Senatorin aus dem US-Bundesstaat Massachusetts erklärte: Trumps Krieg mit Iran hat den Amerikanern zusätzliche 100 Milliarden Dollar Energiekosten verursacht.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb „Elizabeth Warren", ranghohe demokratische Senatorin aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X: Trumps Krieg mit Iran (die illegale Aggression der USA gegen Iran) hat den Amerikanern zusätzliche 100 Milliarden Dollar Energiekosten aufgebürdet.

Diese ranghohe demokratische Senatorin fügte in diesem Zusammenhang hinzu: Und das ist derselbe Donald Trump, der versprach, die Energiepreise innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt zu halbieren.

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