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Öl vor 100 Dollar nach Irans entschlossener Reaktion auf die US-Aggression

9 September 2026 - 09:37
News ID: 1863363
Source: ABNA
Öl vor 100 Dollar nach Irans entschlossener Reaktion auf die US-Aggression

Die entschlossene Reaktion Irans auf die gestrige Aggression der USA in der Region des Persischen Golfs führte zu einem Anstieg der Ölpreise.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen stieg der Ölpreis im frühen Handel um einen Dollar, und die Future-Kontrakte für Brent-Rohöl wurden bei 99,49 Dollar pro Barrel notiert. Der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl überstieg ebenfalls 94 Dollar.

Dieser Preisanstieg erfolgte nach der entschlossenen Reaktion der Islamischen Revolutionsgarden auf die Aggression der terroristischen US-Armee im Persischen Golf. Dieser Trend führte dazu, dass der Preis für Brent-Rohöl im Vergleich zu Anfang August um 25 % gestiegen ist.

Heute Morgen gab die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt, dass die Zerstörer DDG-119 und DDG-53, die Marschflugkörper und das Aegis-System tragen, angegriffen wurden.

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