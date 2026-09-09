Öl vor 100 Dollar nach Irans entschlossener Reaktion auf die US-Aggression

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen stieg der Ölpreis im frühen Handel um einen Dollar, und die Future-Kontrakte für Brent-Rohöl wurden bei 99,49 Dollar pro Barrel notiert. Der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl überstieg ebenfalls 94 Dollar.

Dieser Preisanstieg erfolgte nach der entschlossenen Reaktion der Islamischen Revolutionsgarden auf die Aggression der terroristischen US-Armee im Persischen Golf. Dieser Trend führte dazu, dass der Preis für Brent-Rohöl im Vergleich zu Anfang August um 25 % gestiegen ist.

Heute Morgen gab die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt, dass die Zerstörer DDG-119 und DDG-53, die Marschflugkörper und das Aegis-System tragen, angegriffen wurden.