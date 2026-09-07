Taliban: Wir werden nicht zulassen, dass afghanischer Boden gegen andere Länder genutzt wird

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte «Hamdullah Fitrat», stellvertretender Sprecher der Übergangsregierung Afghanistans, gegenüber RIA Nowosti, dass Kabul niemandem erlauben werde, das Territorium dieses Landes zur Bedrohung anderer Staaten zu nutzen.

Er betonte, dass ganz Afghanistan unter der Kontrolle der Zentralregierung stehe, und fügte hinzu, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit der Rückkehr der Taliban an die Macht erheblich verbessert habe.

Pakistan gehört zu den Ländern, die den afghanischen Taliban Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten vorwerfen.

Islamabad ist der Ansicht, dass separatistische Gruppierungen und terroristische Strömungen, die Pakistan feindlich gesinnt sind, wie die Gruppierung «Tehrik-e-Taliban Pakistan», von den afghanischen Taliban unterstützt werden und in diesem Land Unterschlupf gefunden haben.