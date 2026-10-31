Gemeinsame arabische Liste: Wir sind bereit, das Kabinett Netanjahu zu verdrängen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Faten Ghattas, Mitglied der Gemeinsamen Liste arabischer Parteien bei den Parlamentswahlen des israelischen Regimes, dass derzeit der politische Konflikt in diesem Regime um die Verdrängung des Rassismus und des faschistischen Kabinetts Netanjahu geht. Das Regime steht heute an einem Scheideweg, und bereits früher hat die Gemeinsame Liste arabischer Parteien eine Rolle bei der Verdrängung Netanjahus gespielt und ist weiterhin bereit, jede Maßnahme zu ergreifen, um sein Kabinett loszuwerden.

Ghattas fügte hinzu: Wir sind bereit, mit dem Lager des Wandels als oppositioneller Strömung gegen Netanjahu zu verhandeln, und zunächst müssen wir uns über den Wechsel des Parlamentspräsidenten Israels einigen.

Sie sagte: Die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten wird die erste Prüfung für die politischen Gruppen sein. Wir sind besorgt darüber, dass Netanjahu einen neuen Krieg anzettelt, um politische Gruppen auf seine Seite zu ziehen. Der Ausweg aus der politischen Krise in Israel ist mit der Lösung außenpolitischer Fragen verbunden, einschließlich der verlorenen Kriege an allen Fronten.

Die arabischen Parteien haben im Rahmen der Gemeinsamen Liste und der Einheitsliste 19 Sitze errungen.