Zionistischer Sender: Die israelischen Wahlen zeigten die Tiefe der internen Meinungsverschiedenheiten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete der israelische Sender Kan, dass die Wahlen des Jahres 2026 im zionistischen Regime die Fortsetzung der internen Spaltungen und die Vertiefung dieser Spaltungen unter den Zionisten widerspiegeln.

Der genannte Sender betonte, dass die Meinungsverschiedenheiten über die Identität der Zionisten und ihre Ausrichtungen einen größeren Einfluss als die Sicherheits- und Wirtschaftsmisserfolge auf die Bestimmung der Wahlentscheidung der Wähler hatten.

Gemäß den offiziellen Ergebnissen der Parlamentswahlen des zionistischen Regimes hat das Lager, das mit Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, verbunden ist, 53 Sitze und das Lager seines Rivalen Gadi Eisenkot 48 Sitze erhalten.

Die Liste der arabischen Parteien hat ebenfalls 19 Sitze errungen.