Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT betonte Mark Carney, der Premierminister Kanadas, dass sein Land im Falle der Nichterreichung eines wünschenswerten Handelsabkommens mit Donald Trump möglicherweise auf einen neuen US-Präsidenten warten werde.

Er fügte hinzu, dass die Kanadier der politischen Spannungen mit den USA müde seien und Ottawa niemals ein Abkommen unterzeichnen werde, das nicht im Interesse Kanadas sei.

Carney betonte: Unser Land erweitert seine wirtschaftlichen Optionen in Zusammenarbeit mit Partnern der Europäischen Union und Freihandelsmärkten und wird seine Politik niemals aus Angst vor Trumps Reaktion ändern.

Diese Worte von Carney wurden nach dem Scheitern der Verhandlungen von Ottawa und dem Zolltarifkrieg zwischen Kanada und den USA geäußert. Trump hatte zuvor mit einer Haltung gegen Kanada gefordert, dass dieses Land als einer seiner Bundesstaaten den USA beitritt!