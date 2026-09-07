Jemenitische Quelle: Bei einem Eintritt Saudi-Arabiens in einen umfassenden Krieg haben wir zahlreiche Optionen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte eine jemenitische Militärquelle, dass die Angriffe der Streitkräfte dieses Landes auf Stellungen und Versammlungsorte von Kommandeuren saudischer Söldner konzentriert seien und die Ziele auf der Grundlage präziser operativer Informationen und Daten festgelegt würden.

Diese Quelle fügte hinzu, dass die jemenitischen Angriffe auf mit Saudi-Arabien verbundene Anführer einen erheblichen Teil ihrer Vorbereitungen für den Eintritt in Bodenkämpfe zunichte gemacht hätten.

Er betonte, dass alle militärischen Bewegungen im Zusammenhang mit Saudi-Arabien aus Sicht der jemenitischen Streitkräfte als «legitimes Ziel» gelten.

Dieser jemenitische Militärbeamte wies auch auf die Möglichkeit einer Eskalation der Konflikte hin und sagte: Die Streitkräfte Jemens würden auf eine Eskalation der Spannungen angemessen reagieren, und falls Saudi-Arabien sich für einen Eintritt in einen umfassenden Krieg entscheide, hätte Sanaa zahlreiche Optionen.

Die Quelle stellte klar, dass die jemenitischen Streitkräfte über ein integriertes Waffensystem verfügen, das in der Lage sei, verschiedenen Arten von Kriegen und Schlachten standzuhalten.

Abschliessend rief er diejenigen, die ihre Heimat verlassen und sich gegen das jemenitische Volk gestellt haben, zur Rückkehr in das Land auf.