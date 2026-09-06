Putins Berater: Die Gespräche des Präsidenten mit Trumps Vertretern waren sehr offen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, teilte der Kreml mit, dass das dreistündige Treffen zwischen Wladimir Putin, dem Präsidenten Russlands, und Steve Witkoff, dem Sondergesandten Trumps für den Nahen Osten, sowie Jared Kushner, dem Schwiegersohn und leitenden Berater des US-Präsidenten, in Moskau nach drei Stunden beendet wurde.

In diesem Zusammenhang berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS, dass Juri Uschakow, der Berater des russischen Präsidenten, erklärte, dass die Gespräche Putins mit Witkoff und Kushner konstruktiv und sehr offen gewesen seien.

Er fügte hinzu, dass Witkoff und Kushner sich verpflichtet hätten, Putins Einschätzungen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts in ihren Gesprächen in Kiew zu verwenden.

Der Berater des russischen Präsidenten erklärte zudem, dass Putin seine Entschlossenheit bekräftigt habe, einen konstruktiven Dialog mit den USA über die Beilegung des Ukraine-Konflikts aufzunehmen.