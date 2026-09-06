Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete die Website von Al Jazeera, dass während die Volkswirtschaften verschiedener Länder unter den durch die Spannungen in der Region und die Unterbrechung der Energieversorgungskette verursachten Krisen leiden, auch die US-Wirtschaft mit einem beispiellosen Anstieg der Treibstoffpreise konfrontiert ist. Dieses Land, der grösste Rohölproduzent der Welt, verzeichnet seit dem Sommer 2022 einen beispiellosen Anstieg der Benzinpreise. Trotz der Bemühungen der US-Regierung, diese Welle zu dämpfen, steigen die Preise weiter an, und dieser Trend wirkt sich negativ auf die durchschnittliche Inlandsinflation aus.

Laut diesem Bericht setzen die derzeitigen Bedingungen zusammen mit dem Preisanstieg bei anderen Gütern die Trump-Administration unter Druck und schränken ihre Optionen für eine Ausweitung des Krieges und die Erweiterung der Zielliste, einschliesslich der Energieanlagen Irans, ein.

In den letzten Monaten hat die US-Regierung 128 Millionen Barrel Öl zu ihren strategischen Reserven hinzugefügt, um den Benzinpreis auf unter vier Dollar pro Gallone zu senken, aber das blieb erfolglos. Der Preis pro Gallone lag vor Kriegsbeginn bei unter drei Dollar und wird vor der Öffnung der Strasse von Hormus nie wieder das Vorkriegsniveau erreichen.

Auch die inländischen Ölunternehmen in den USA legen ihre Preise auf der Grundlage der Weltmarktpreise und nicht der inländischen Angebots- und Nachfragesituation fest. Das bedeutet, dass die Preise um 60 Prozent höher steigen können, als sie eigentlich sollten.

Der Preisanstieg zusammen mit den bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress ist zur Achillesferse von Trumps Strategie im Krieg mit dem Iran geworden. Diese Bedingungen schränken seine Optionen ein.