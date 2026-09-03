Die Reduzierung des UN-Mandats auf die Verhinderung eines Krieges zwischen Supermächten ist gefährlich

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem sozialen Netzwerk unter Bezugnahme auf die Äußerungen des UN-Generalsekretärs über die Arbeit dieser Organisation, die seiner Ansicht nach im Bereich der „Verhinderung eines Krieges zwischen Supermächten“ erfolgreich gewesen sei: „Dag Hammarskjöld hatte einst gewarnt, dass die UN nicht auf eine statische Konferenzmaschine im Dienste der Großmächtediplomatie reduziert werden dürfe, sondern ein dynamisches Instrument zum Schutz der Sicherheit kleiner Länder sein müsse. Seine gesamte Amtszeit widmete er der Förderung dieser Überzeugung.“

Er fügte hinzu: „Heute jedoch hat der UN-Generalsekretär offenbar das Mandat der Organisation auf etwas wie die ‚Verhinderung eines Krieges zwischen Supermächten‘ reduziert. Diese minimalistische Lesart ist sowohl irreführend als auch gefährlich. Ein solches Verständnis von Paragraph 4, Artikel 2 der Charta erklärt die überwältigende Mehrheit der UN-Mitglieder für irrelevant, rechtfertigt nahezu jeden Krieg, entleert die grundlegenden Prinzipien und Ziele der Charta und, schlimmer noch, beschönigt Verbrechen, die sogenannte ‚Supermächte‘ bei Angriffen auf andere begehen.“

Baghaei betonte: „Nach diesem Maßstab gelten die Kriege und Verbrechen in Korea, Vietnam, Kongo, Irak, Afghanistan, Jemen, Sudan und Gaza alle als Erfolg, da sie nicht zwischen Supermächten stattfanden.“

Abschließend wies er darauf hin: „Ist das eine würdige Botschaft eines Generalsekretärs am Vorabend des Endes seiner Amtszeit?“