Aktivierung der Luftverteidigung Kuwaits; Sirenengeheul in Bahrain

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik meldet, erklärte der Generalstab der Streitkräfte Kuwaits, dass die Luftverteidigungssysteme des Landes Raketen- und Drohnenangriffe abwehren.

Zuvor hatten die Medien über Explosionsgeräusche in Kuwait berichtet.

Warnsirenen in Bahrain

Das Innenministerium des Al-Khalifa-Regimes in Bahrain forderte die Bürger und Einwohner des Landes auf, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben.

Die Streitkräfte unseres Landes haben vor einigen Stunden die Antwort auf die jüngsten US-Angriffe begonnen und den Stützpunkt der amerikanischen Terroristen in Jordanien, im Irak und in einigen anderen Gebieten mit heftigen Raketen- und Drohnenangriffen getroffen.