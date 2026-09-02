Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten die Islamischen Revolutionsgarden in einer Stellungnahme, unter Betonung, dass die aus Verzweiflung des Feindes erfolgten Angriffe das Schloss der Straße von Hormus fester schließen würden, dass die Kämpfer der Garden die Antwort begonnen haben, die die Aggressoren bereuen lassen wird.
IRGC: Wir haben die Antwort begonnen, die bedauern lassen wird; das Schloss der Straße von Hormus wird fester
2 September 2026 - 11:26
News ID: 1860426
Source: ABNA
Die Islamischen Revolutionsgarden betonten in einer Erklärung, dass die aus Verzweiflung des Feindes erfolgten Angriffe das Schloss der Straße von Hormus nur noch fester machen würden.
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