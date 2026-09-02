IRGC: Wir haben die Antwort begonnen, die bedauern lassen wird; das Schloss der Straße von Hormus wird fester

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten die Islamischen Revolutionsgarden in einer Stellungnahme, unter Betonung, dass die aus Verzweiflung des Feindes erfolgten Angriffe das Schloss der Straße von Hormus fester schließen würden, dass die Kämpfer der Garden die Antwort begonnen haben, die die Aggressoren bereuen lassen wird.