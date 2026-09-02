Raketenangriff des terroristischen Feindes USA forderte 7 Tote und 8 Verletzte

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Walijollah Hajati in einem Mediengespräch: „Die Raketenangriffe der terroristischen US-Armee trafen in den letzten Stunden drei Orte in der Provinz Chuzestan. Leider führten diese feigen Handlungen zum Tod von 7 Personen und zur Verletzung von 8 weiteren.“
Er fügte hinzu: „Sicherheits- und Rettungskräfte wurden unmittelbar nach den Angriffen zu den Orten entsandt, und die Bemühungen zur Versorgung der Verletzten sowie zur genauen Untersuchung der Dimensionen dieser Aggression laufen.“
Der stellvertretende Gouverneur der Provinz Chuzestan für Sicherheits- und Polizeiangelegenheiten teilte mit, dass in der vergangenen Nacht bei Raketenangriffen der terroristischen US-Armee auf drei Orte in der Provinz Chuzestan sieben Menschen getötet und acht weitere verletzt wurden.
Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Walijollah Hajati in einem Mediengespräch: „Die Raketenangriffe der terroristischen US-Armee trafen in den letzten Stunden drei Orte in der Provinz Chuzestan. Leider führten diese feigen Handlungen zum Tod von 7 Personen und zur Verletzung von 8 weiteren.“
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