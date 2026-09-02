Raketenangriff des terroristischen Feindes USA forderte 7 Tote und 8 Verletzte

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Walijollah Hajati in einem Mediengespräch: „Die Raketenangriffe der terroristischen US-Armee trafen in den letzten Stunden drei Orte in der Provinz Chuzestan. Leider führten diese feigen Handlungen zum Tod von 7 Personen und zur Verletzung von 8 weiteren.“

Er fügte hinzu: „Sicherheits- und Rettungskräfte wurden unmittelbar nach den Angriffen zu den Orten entsandt, und die Bemühungen zur Versorgung der Verletzten sowie zur genauen Untersuchung der Dimensionen dieser Aggression laufen.“