Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte «Scott Bessent», US-Finanzminister, heute, Montag, in einem Interview mit dem Sender CNBC in dem Versuch, einen Teil der wirtschaftlichen Probleme in seinem Land aufgrund der Folgen von Trumps kostspieliger Aggression gegen den Iran zu rechtfertigen, mit einer absurden Behauptung: Der Iran hat die Sanktionen sehr ernst genommen! Die iranischen Beamten waren schockiert über ihre wirtschaftliche Lage!

Der US-Finanzminister, der am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress die Niederlage seiner republikanischen Parteikollegen für sicher hält, versuchte, einen Teil der Niederlagen seiner Regierung trotz der Ausgaben von Dutzenden Milliarden Dollar für die Aggression gegen Teheran wie folgt zu rechtfertigen: Der Iran ergreift aufgrund von wirtschaftlichen Misserfolgen aggressive und operative (militärische) Massnahmen. Ich möchte der Europäischen Union für ihre Unterstützung der «Operation der wirtschaftlichen Ausgrenzung» danken.

Auf die Frage des CNBC-Journalisten: «Gibt es einen bestimmten Zeitrahmen für einen möglichen Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft?», antwortete er: Wir wollen nicht unbedingt den Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft; wir müssen nur dafür sorgen, dass ihre Regierung zur Vernunft kommt.

«Scott Bessent», obwohl er die Erfahrung des Scheiterns des «maximalen Drucks» gegen den Iran in Donald Trumps erster Amtszeit hat, behauptete: Die «Operation der wirtschaftlichen Ausgrenzung» wird sie zu einem Verhandlungsabschluss bewegen.

Dieser US-Beamte, der den friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms ignoriert, wiederholte die populistischen Behauptungen Washingtons erneut: Die Haltung des Präsidenten ist völlig klar: Sie müssen ihr Nuklearprogramm aufgeben, das hochangereicherte Uran abgeben, die Unterstützung für Stellvertreterkräfte einstellen und die Strasse von Hormus muss offen bleiben.