Berlin: Beendet den unverantwortlichen Krieg gegen Iran

Wie die Agentur Abna berichtet, forderte Lars Klingbeil, der deutsche Finanzminister, vor seiner Reise in die USA in dieser Woche zur Teilnahme am G20-Gipfel den US-Präsidenten Donald Trump auf, seinen «unverantwortlichen» Krieg gegen Iran zu beenden.

Klingbeil, der auch Vizekanzler Deutschlands ist, sagte im Fernsehsender ARD: «Das ist die wichtigste Botschaft, auch an die Vereinigten Staaten: Beendet diesen Krieg.»

Er machte Donald Trump auch für die hohen Treibstoffpreise verantwortlich und betonte: «Der Hauptverantwortliche ist Donald Trump und dieser unverantwortliche Krieg, den er gegen Iran vom Zaun gebrochen hat; das sind die Auswirkungen, die wir an den Zapfsäulen spüren.»

Die Finanzminister der G20-Staaten sollen am Montag und Dienstag dieser Woche in Asheville im Bundesstaat North Carolina zusammentreffen – ein Treffen, das als Vorspiel zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs dieser Gruppe dient, der Ende dieses Jahres in Miami stattfinden wird.