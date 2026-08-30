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Berlin: Beendet den unverantwortlichen Krieg gegen Iran

30 August 2026 - 13:40
News ID: 1859098
Source: ABNA
Berlin: Beendet den unverantwortlichen Krieg gegen Iran

Der deutsche Finanzminister forderte Trump vor seiner Reise in die USA in dieser Woche auf, den unverantwortlichen Krieg gegen Iran zu beenden.

Wie die Agentur Abna berichtet, forderte Lars Klingbeil, der deutsche Finanzminister, vor seiner Reise in die USA in dieser Woche zur Teilnahme am G20-Gipfel den US-Präsidenten Donald Trump auf, seinen «unverantwortlichen» Krieg gegen Iran zu beenden.

Klingbeil, der auch Vizekanzler Deutschlands ist, sagte im Fernsehsender ARD: «Das ist die wichtigste Botschaft, auch an die Vereinigten Staaten: Beendet diesen Krieg.»

Er machte Donald Trump auch für die hohen Treibstoffpreise verantwortlich und betonte: «Der Hauptverantwortliche ist Donald Trump und dieser unverantwortliche Krieg, den er gegen Iran vom Zaun gebrochen hat; das sind die Auswirkungen, die wir an den Zapfsäulen spüren.»

Die Finanzminister der G20-Staaten sollen am Montag und Dienstag dieser Woche in Asheville im Bundesstaat North Carolina zusammentreffen – ein Treffen, das als Vorspiel zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs dieser Gruppe dient, der Ende dieses Jahres in Miami stattfinden wird.

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