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Der zionistische Minister droht erneut mit der Verhinderung eines unabhängigen palästinensischen Staates

30 August 2026 - 13:39
News ID: 1859094
Source: ABNA
Der zionistische Minister droht erneut mit der Verhinderung eines unabhängigen palästinensischen Staates

Der Finanzminister des zionistischen Regimes erklärte unter Verweis auf das Siedlungsprojekt im Gebiet E1 im Westjordanland, dass er, solange er sich in der israelischen Regierung befinde, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht zulassen werde.

Wie die Agentur Abna unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur «Sama» berichtet, schrieb Bezalel Smotrich, Finanzminister des zionistischen Regimes, über das Siedlungsprojekt im Gebiet E1: «Ich bin stolz darauf, ein Minister zu sein, der den Bau in diesem Gebiet vorantreibt und die Zwei-Staaten-Lösung zunichtemacht.»

Smotrich fügte in seinen Behauptungen hinzu: «Solange ich Minister in der israelischen Regierung bin, wird es auf dem Westjordanland keinen palästinensischen Staat geben.»

Der sogenannte «E1»-Plan, der im vergangenen Jahr vom zionistischen Regime verabschiedet wurde, wird den Grossteil der palästinensisch bewohnten Gebiete in Ost-Jerusalem, die von diesem Regime besetzt und annektiert wurden, noch weiter vom Westjordanland abtrennen.

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