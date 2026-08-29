UNIFIL: Die Sicherheitslage im Südlibanon ist äußerst fragil

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Ar-Rashid meldeten die UN-Friedenstruppen 1030 Geschossabschüsse im Zeitraum vom 21. bis 27. August im Südlibanon.

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) äußerte sich äußerst besorgt über die Registrierung von über tausend Abschüssen in den letzten Tagen und betonte: «Die Sicherheitslage im Südlibanon bleibt äußerst fragil, und die anhaltenden Spannungen bedrohen direkt das Leben und die Sicherheit der Zivilbevölkerung.»

Die UNIFIL gab in einer Erklärung bekannt: «Trotz eines relativen Rückgangs der Gewalt im Vergleich zum Jahresbeginn bleibt die Lage im Südlibanon fragil.»

Diese internationale Institution präzisierte: «Im Zeitraum vom 21. bis 27. August wurden 1030 Geschossabschüsse im Südlibanon registriert, deren Folgen sich direkt auf das Leben der Bewohner und Zivilisten in der Region auswirken.»

Abschließend betonte die UNIFIL, dass die vollständige Einhaltung der Resolution 1701 des Sicherheitsrats durch alle Parteien der einzige unmittelbare Weg zur Deeskalation und zur Wiederherstellung einer stabilen Stabilität zwischen dem Libanon und dem zionistischen Regime sei.