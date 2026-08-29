Araghchi: Die amerikanischen Verbraucher zahlen den wahren Preis dieser Situation

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyyed Abbas Araghchi im Cyberspace: „Basierend auf unseren Informationen und Geheimdienstbewertungen laufen umfangreiche Versuche zur Manipulation und Steuerung der Energiemärkte. Einige Elemente der US-Regierung versuchen mithilfe naiver und leichtgläubiger Medien, die Preise zu beeinflussen, um persönliche Vorteile zu erzielen und gleichzeitig den US-Präsidenten in einem Krieg gefangen zu halten, den er verloren hat.“

Er sagte: „Auch die mit Israel verbündeten Akteure versuchen durch die Abgabe optimistischer und unrealistischer Bewertungen, die Fortsetzung des Krieges zu fördern und zu ermutigen.“

Der Außenminister fügte hinzu: „Die amerikanischen Verbraucher zahlen den wahren Preis dieser Situation.“