Neue Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen den Iran

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Jazeera“ hat das Finanzministerium der terroristischen US-Regierung in einer offiziellen Erklärung die Verhängung einer Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran angekündigt.

In der Erklärung des US-Finanzministeriums heißt es: Wir haben die Netzwerke, Vermittler und Kanäle identifiziert, die der Iran für den Ölschmuggel und die Umgehung von Sanktionen nutzt. Wir zielen gemeinsam mit Regierungsbehörden und unseren Verbündeten auf jede illegale Einnahmequelle des iranischen Regimes ab.

Das Finanzministerium der terroristischen US-Regierung warnte vor jeglichem Handel mit dem Iran und weitete Maßnahmen gegen Institutionen und Parteien aus, die mit Teheran interagieren, und erklärte: Wir verpflichten uns, alle verbleibenden wirtschaftlichen Lebensadern Teherans zu durchtrennen und die Bedrohung durch das iranische Regime ein für alle Mal zu beenden. Der Iran nutzt Schattenbankennetzwerke zur Geldwäsche, zum Waffenkauf und zur Finanzierung seiner Stellvertreterkräfte in der Region.

Außerdem verhängte die terroristische US-Regierung im Zuge ihrer anti-iranischen Politik Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran gegen eine weitere Person und ein weiteres Unternehmen.

Das Ministerium meldete Sanktionen gegen eine Person unter dem Vorwurf von Verbindungen zur Nationalbank des Iran sowie weitere Sanktionen gegen ein in Hongkong ansässiges Unternehmen.

Dieser Schritt ist einer der ersten Schritte der Trump-Administration zur Umsetzung ihrer Drohung des wirtschaftlichen Drucks auf Teheran.